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При пожаре в жилом доме в Кирове погибли трое детей

08:19
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Проводится проверка по факту инцидента

Пять человек, в том числе трое детей, погибли, еще шесть пострадали при пожаре в 4-квартирном жилом доме в Кирове.
Жертвами пожара во Владимирской области стали три человека

Двухэтажное деревянное здание загорелось около полуночи. На место прибыли восемь пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали 13 человек, некоторым удалось выбраться самостоятельно. Шесть жильцов обратились за помощью к врачам - у них отравление продуктами горения, сообщает "ТВ Центр".

Через час сотрудники МЧС полностью потушили пламя. Сейчас на месте работают дознаватели и следователи, которые устанавливают причины трагедии. В одной из гостиниц Кирова развернут пункт временного размещения для пострадавших.

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