При пожаре в жилом доме в Кирове погибли трое детей

Проводится проверка по факту инцидента

Пять человек, в том числе трое детей, погибли, еще шесть пострадали при пожаре в 4-квартирном жилом доме в Кирове.

Двухэтажное деревянное здание загорелось около полуночи. На место прибыли восемь пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали 13 человек, некоторым удалось выбраться самостоятельно. Шесть жильцов обратились за помощью к врачам - у них отравление продуктами горения, сообщает "ТВ Центр".

Через час сотрудники МЧС полностью потушили пламя. Сейчас на месте работают дознаватели и следователи, которые устанавливают причины трагедии. В одной из гостиниц Кирова развернут пункт временного размещения для пострадавших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"