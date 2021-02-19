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Метель, гололед и морозы: в российских регионах бушует непогода

08:35
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Погода продолжает испытывать россиян на прочность

Метель, снежные заносы, гололед - непогода бушует в нескольких российских регионах. В четверг вечером удар стихии обрушился на Иркутскую область. К снегопаду добавился штормовой ветер такой силы, что людей попросту сдувало с ног. На дорогах была практически нулевая видимость, пришлось перекрыть несколько участков трасс. Без света остались 9 населенных пунктов. Сейчас в большинстве из них энергоснабжение восстановлено.

А на Чукотке продолжается эвакуация жителей села, оставшихся без отопления в 20-градусный мороз. 43 человека, в том числе 20 детей из школы-интерната, вывезли на вертолете к родственникам и знакомым.

На Сахалине устраняют последствия мощнейшего циклона. Большинство дорог уже доступны для движения транспорта. Открылись школы. А в Смирныховском районе нашли водителя грейдера, который пропал два дня назад во время расчистки трассы. Рядом сошла лавина, снегом завалило машину, внутри которой мужчина и провел все это время. Сейчас угрозы его здоровью нет.

На северо-западе страны - сильные морозы. В Ленинградской области,  где сейчас до минус 32, на военных полигонах развернули более 30 пунктов обогрева.

В Краснодарском крае сегодня снова сильный снег с дождем, передает "ТВ Центр". В Сочи из-за непогоды пришлось закрыть дендрарий - специалисты спасают заваленные сугробами растения.
 

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