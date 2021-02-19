ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Закупки вакцин развитыми странами превысили численность их населения

08:46
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 109 миллионов

Первую партию российского "Спутник V" получил Парагвай. Как отметили в минздраве этой страны, сначала препаратом будут прививаться медики, которые непосредственно работают на передовой в борьбе с пандемией, а затем и остальное население. О подписании контракта на поставку нашей вакцины стало известно всего две недели назад, сообщает "ТВ Центр".
В Норвегии нашли новый штамм коронавируса

В Венесуэле "Спутником V" начали прививать жителей. Президент Николас Мадуро назвал российский препарат самым продвинутым и безопасным на данный момент.

В Мексике в ближайшее время "Спутник" получит пожилое население. Начнется его использование в одном из самых неблагополучных городов, где наблюдалась высокая смертность от ковида.

Дипломаты США из-за нехватки американской вакцины просят российскую. Госдеп был вынужден разрешить посольствам самостоятельно принимать решения относительно иммунизации "Спутником V".

Тем временем стало известно, что объемы закупок вакцин против коронавируса развитыми странами намного превышают потребности. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и болезнями. На данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония обеспечили себе свыше трех миллиардов доз. Это более чем на миллиард превышает количество препаратов, необходимых для вакцинации всего населения данных стран. О других жителях планеты речи не идет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.