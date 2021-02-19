Закупки вакцин развитыми странами превысили численность их населения

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 109 миллионов

Первую партию российского "Спутник V" получил Парагвай. Как отметили в минздраве этой страны, сначала препаратом будут прививаться медики, которые непосредственно работают на передовой в борьбе с пандемией, а затем и остальное население. О подписании контракта на поставку нашей вакцины стало известно всего две недели назад, сообщает "ТВ Центр".

В Венесуэле "Спутником V" начали прививать жителей. Президент Николас Мадуро назвал российский препарат самым продвинутым и безопасным на данный момент.

В Мексике в ближайшее время "Спутник" получит пожилое население. Начнется его использование в одном из самых неблагополучных городов, где наблюдалась высокая смертность от ковида.

Дипломаты США из-за нехватки американской вакцины просят российскую. Госдеп был вынужден разрешить посольствам самостоятельно принимать решения относительно иммунизации "Спутником V".

Тем временем стало известно, что объемы закупок вакцин против коронавируса развитыми странами намного превышают потребности. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и болезнями. На данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония обеспечили себе свыше трех миллиардов доз. Это более чем на миллиард превышает количество препаратов, необходимых для вакцинации всего населения данных стран. О других жителях планеты речи не идет.

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