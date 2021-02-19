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Пилоты и техники ВКС России рассказали о службе на авиабазе Хмеймим

08:57
  • пятница
  • 19 февраля 2021

За годы совместной работы в Арабской Республике у них сложились свои традиции

В преддверии Дня защитника Отечества пилоты и техники ВКС России рассказали о службе на пункте базирования Хмеймим в Сирии. С момента объявления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации боевых вылетов нет, но лётчики ежедневно проводят воздушное патрулирование и учебные тренировки, а наземные службы готовят машины.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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Авиабаза Хмеймим
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