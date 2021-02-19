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Ровер Perseverance прибыл на Марс и прислал первые снимки

09:06
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Марсоход будет изучать атмосферу, искать воду, собирать камни и образцы почвы

Этой ночью на Марсе успешно совершил посадку американский аппарат Perseverance. Он проявит настойчивость, а именно так переводится его название, в поисках следов жизни на Красной планете.

В NASA уже есть два первых снимка поверхности. Однако специалистам пришлось поволноваться. Время, в течение которого аппарат совершал посадку, они назвали 7 минутами ужаса. Как стало известно, Perseverance не получил серьезных повреждений и находится в отличной форме, передает "ТВ Центр".

Аппарат стартовал с мыса Канаверал полгода назад. За это время он преодолел расстояние почти в 500 миллионов километров. Марсоход будет изучать атмосферу, искать воду, собирать камни и образцы почвы. Планируется, что эти материалы прибудут на Землю в течение ближайших 10 лет.

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