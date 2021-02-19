МИД России направил ноту о вакцинации "Спутником V" иностранным послам

Предлагается привить 12 тысяч человек

Бесплатную прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" могут получить сотрудники всех иностранных посольств в Москве. Ноту с таким предложением разослал всем диппредставительствам МИД России. Некоторые посольства от предложения отказались.

Как сообщает издание "Коммерсант", речь может идти о вакцинации 12 тысяч дипломатов и членов их семей. Уже отправляют сотрудников на прививку посольства стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране", — подтвердили информацию в МИДе.

В дипмиссиях государств Евросоюза на условиях анонимности рассказывают, что им не запрещают прямо прививаться "Спутником V" - но, в то же время, не рекомендуют это делать, пока российская вакцина не получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

Американские дипломаты, по данным газеты The Washington Post, хотели бы получить прививку "Спутником V". Они сомневаются в том, что их власти в обозримом будущем доставят им вакцины, зарегистрированные в США. Однако их шеф – посол США в России Джон Салливан - не будет прививаться. Он заявил, что не хотел бы "принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России".

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