В Центре Гамалеи дали прогноз по развитию коронавируса весной

Пока не ясно, как потепление скажется на заболеваемости

Зачастую весной у людей обостряются многие заболевания, но как смена времен года скажется на COVID-19, пока не известно. Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко предположил, изменится ли с приходом весны заболеваемость коронавирусной инфекцией.

По мнению эксперта, если число заболевших коронавирусом и увеличится, то только из-за того, что люди станут больше времени проводить на улице – никакая "сезонность" заболевания здесь ни причем.

"Весной наступят более комфортные погодные условия по сравнению с февралем, который во многом ограничивает контакты людей. Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться. Социальная активность может увеличиться, и это может увеличить число заболевших", - уверен Бутенко.

Он отметил, что во многих тропических странах и речи нет о сезонности коронавируса. В качестве примера специалист привел Индию и Бразилию.

"Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", - заявил Бутенко.

Он добавил, что, несмотря на нынешнее снижение заболеваемости коронавирусом в России, расслабляться пока рано – нужно дождаться стабильных улучшений. Для этого стоит соблюдать все рекомендованные санитарные правила. Также резко ограничить заболеваемость позволит выработка коллективного иммунитета, когда порядка 70% населения имеют устойчивость к вирусу. Добиться этого можно при помощи вакцинации или получить антитела после перенесенного заболевания, передает Радио Sputnik.

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