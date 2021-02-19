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В России могут ввести новый налог

09:09
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Он затронет россиян, занятых старательской деятельностью

В Минфине готовят новый законопроект, согласно которому налогом будет облагаться старательская деятельность. В сентябре документ представят правительству, а в ноябре внесут в Госдуму.

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В министерстве подтвердили, что заняты разработкой нового законопроекта, благодаря которому будет легализована деятельность по поиску и добыче драгоценных металлов непромышленным способом. В ведомстве подчеркнули, что эта инициатива является сопутствующей к законопроекту "О старательской деятельности", разработанному Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Сначала необходимо принятие закона о старательской деятельности, которое бы определяло это понятие. Автором соответствующего законопроекта является Минвостокразвития России, поэтому о его судьбе необходимо уточнять в этом ведомстве", - объяснили в Минфине.

На сегодняшний день в России законно добывать золото непромышленным способом могут лишь юрлица, имеющие специальную лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе, передают "Известия".

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