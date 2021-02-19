Стало известно содержание нового пакета санкций США против "Северного потока-2"

Немецких компаний в списке нет

Доклад по газопроводу "Северный поток-2" может поступить в конгресс США 19 февраля. Как сообщают изучившие документ аналитики, администрация президента Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником. Компании из Германии в список не попали.

"Северный поток-2" – это две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он протянулся от побережья России через Балтийское море до Германии, строительство завершено на 95%. Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и ряд восточноевропейских стран активно выступают против проекта. Санкции против него вводятся с 2019 года.

Как отмечает агентство Bloomberg, в новом санкционном списке упоминается только небольшое количество связанных с Россией организаций. В частности, среди кандидатов в черный список называется исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

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