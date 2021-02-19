Набиуллина предупредила о риске возникновения пузыря на финансовом рынке

Она предостерегла от снижения ставок по ипотеке

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что снижение процентной ставки на ипотечные кредиты может стать причиной возникновения пузыря.

"Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям", - заявила она.

Набиуллина отметила, что в прошлом году проценты можно было снизить благодаря общему уменьшению ставок на рынке и антикризисной льготной программе, которая сейчас становится причиной роста цен на жилье, передает РИА Новости.

"Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей", - уверена глава Банка России.

Весной 2020 года правительство запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Вместе с тем Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%. В результате спрос на ипотечные кредиты привел к росту цен на недвижимость. Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки.

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