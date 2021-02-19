Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

Расчистка переправы займет несколько часов

Крымский мост впервые со дня своего открытия перекрыт. Власти полуострова приняли такое решение из-за непогоды. Автобусные рейсы на материк временно приостановлены.На переправе работает дорожная техника.

"В связи с обильным выпадением осадков… идет налипание мокрого снега. ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна", - сообщил в эфире "Радио Крым" замминистра транспорта полуострова Николай Лукашенко.

По данным замминистра, расчистка трассы может занять от одного до нескольких часов. Крымчанам, которые планируют выезд на территорию материковой части России, рекомендуют задержаться. А тем, кто уже в пути, советуют подождать объявления об открытии моста в ближайших городах и поселках. На подъездах к Крымскому мосту и возле самой переправы выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов в Керчь.

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