Собянин: Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии

Благодаря проведенной ранее модернизации

Система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время пандемии коронавируса. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, пандемия пошла на спад. Несмотря на то, что впереди еще много работы, уже сейчас очевидно, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку.

"И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования. Еще в 2011-13 гг. мы провели полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. Меняли абсолютно все – от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование – хирургические роботы, томографы, ангиографы – в таком объеме было закуплено впервые", - написал Собянин.

По его мнению, москвичи быстро привыкли к тому, что томографию можно сделать в обычной районной поликлинике, а срок ожидания исследования, как правило, не превышает 7-10 дней. В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней.

Собянин также рассказал, что в 2020-2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования - ангиографы, томографы, маммографы, аппараты УЗИ и многое другое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"