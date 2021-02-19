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Полицейские спасли пожилую семейную пару из пожара в Петербурге

11:56
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Подробности инцидента

В Санкт-Петербурге во время пожара благодаря ответственности и отваге полицейских удалось спасти жизни двум пенсионерам. Когда загорелась постройка, супруги спали, и всё могло обернуться трагедией, если бы не патрульные, которых теперь представят к награде.
При пожаре в жилом доме в Кирове погибли трое детей

Раисе Ивановне до сих пор трудно дышать - последствия отравления угарным газом. Она едва не погибла вместе с мужем в собственном дачном доме. Ночью, когда супруги-пенсионеры уже спали, начался пожар.  Его заметил проезжавший мимо патруль. Полицейские вызвали МЧС и, пока ждали, решили проверить, нет ли кого в доме. Рискуя жизнью, вошли в горящее здание. И вывели на улицу сонную пожилую чету. Только благодаря этому люди не погибли.

Погорельцы почти не пострадали. Сейчас вернулись в свою комнату в городской коммуналке - здесь они жили, пока не купили участок в садоводстве. У мужчины -  тяжелая инвалидность. Он до сих пор не может прийти в себя. От деревянной постройки остались одни угли. На пепелище бродят хозяйские кошки. Убежала спасенная собака. В огне погибли козы, почти вся птица - супруги держали небольшое хозяйство.

Хозяева жили вот в старом доме, топили старую печку, которая, по одной из версий, и стала причиной пожара, и готовились к переезду в новый дом, который строили своими усилиями и, по всей видимости, очень долго. И судя по расстоянию между этими двумя зданиями, дом не пострадал только чудом.

Имен и даже лиц своих спасителей Раиса Ивановна не запомнила. Говорит: все было, как в тумане. Черный дым, синяя мигалка, чьи-то подхватившие ее руки. Попросила передать им благодарность. За себя и супруга.

Патрульный отряд Колпинского РУВД в составе Алексея Тихонова и Николая Мадера, который работал в ту ночь, сегодня снова на дежурстве. Алексею 25 лет, служит в полиции восьмой год. Напарнику - 31. В полиции с 18. На вопрос, зачем рисковали жизнью, почему все же решили зайти в горящий дом, если на крик с улицы никто не отозвался, ответили просто.

"Мы отвечаем за сохранность жизни и здоровья граждан и их имущества. Это наша обязанность прямая. Все было без паники. Как-то в тот момент не думали, что все может обвалиться, главное было всех вывести, так бы поступил каждый полицейский", - рассказал Алексей Тихонов.

Видеообращение спасенной женщины парней растрогало. Пообещали обязательно приехать в гости. Но уже на новоселье.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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