Стартовал прием заявок на участие в новом сезоне общегородского конкурса "Покажи Москву!"

Москвичи смогут рассказать о любимых достопримечательностях своего района

В столице с 19 февраля открылся прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!", заявили на официальном сайте мэра города.

"Стартует новый сезон общегородского конкурса "Покажи Москву!", который организовал столичный Комитет по туризму. Это продолжение серии мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня гида", - сказано в сообщении.

Москвичи могут рассказать о любимых местах своего района и даже составить авторский туристический маршрут по нему. По итогам конкурса будет выбрано 17 победителей. 12 из них определит жюри, а 5 - участники проекта "Активный гражданин". Все желающие могут подать заявку с 19 февраля по 9 марта на официальном сайте.

Жюри будет состоять из представителей Комитета по туризму Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Также в него войдет один из победителей первого сезона конкурса Андрей Леднев, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Итоги конкурса подведут 18 апреля. Финалисты получат дипломы от Мостуризма, а победители получат дополнительные призы, подготовленные проектом "Активный гражданин".

Первый сезон конкурса прошел в сентябре 2020 года. Тогда победителями стали 15 участников. Популярными у жителей и гостей столицы стали маршрут "Остров Сыромятники", прогулка по парковым территориям "Зеленое кольцо Москвы" и маршрут "Полет на машине времени по необычной Таганке".

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