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Стартовал прием заявок на участие в новом сезоне общегородского конкурса "Покажи Москву!"

10:08
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Москвичи смогут рассказать о любимых достопримечательностях своего района

В столице с 19 февраля открылся прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!", заявили на официальном сайте мэра города.

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"Стартует новый сезон общегородского конкурса "Покажи Москву!", который организовал столичный Комитет по туризму. Это продолжение серии мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня гида", - сказано в сообщении.

Москвичи могут рассказать о любимых местах своего района и даже составить авторский туристический маршрут по нему. По итогам конкурса будет выбрано 17 победителей. 12 из них определит жюри, а 5 - участники проекта "Активный гражданин". Все желающие могут подать заявку с 19 февраля по 9 марта на официальном сайте.

Жюри будет состоять из представителей Комитета по туризму Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Также в него войдет один из победителей первого сезона конкурса Андрей Леднев, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Итоги конкурса подведут 18 апреля. Финалисты получат дипломы от Мостуризма, а победители получат дополнительные призы, подготовленные проектом "Активный гражданин".

Первый сезон конкурса прошел в сентябре 2020 года. Тогда победителями стали 15 участников. Популярными у жителей и гостей столицы стали маршрут "Остров Сыромятники", прогулка по парковым территориям "Зеленое кольцо Москвы" и маршрут "Полет на машине времени по необычной Таганке".

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