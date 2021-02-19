В годовищну Евромайдана на улицы Киева вышли радикалы

Они требовали разблокировать судебные заседания по делам Майдана

В Киеве привычными митингами вспоминают печальные события семилетней давности. К очередной годовщине так называемого Евромайдана украинские политики пришли всё с теми же лозунгами, главный из которых - "кругом враги". И сейчас в центре внимания - противостояние бывшего и нынешнего президентов страны.

На улицах все больше людей. Институтская, Грушевского, Крепостной переулок. Вот и сам Майдан, ставший семь лет назад местом кровопролития в борьбе за идеалы и ценности, к которым так и не пришли.

Кучка людей с файерами - завсегдатаи всех украинских акций протеста последних лет. Как без них! Радикалы под окнами офиса президента требуют разблокировать судебные заседания по делам Майдана, а также наказать некоего Олега Татарова, который на тот момент был заместителем начальника Главного следственного управления МВД и, по мнению протестующих, "рулил" майданом. Еще требуют принять законопроект, чтобы заочно осудить убийц "Небесной сотни". Рада движется в этом направлении семимильными шагами. Депутаты специальным постановлением уже осудили "преступный режим экс-президента Януковича и признали, что революция достоинства - один из ключевых моментов образования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы".

"Майдан не дал сделать Украину колонией России. И украинцы в ту зиму проявили небывалый героизм, защищая украинскую независимость. Майдан стал частью украинской идентичности", - заявил Андрей Парубий.

Очередная годовщина Майдана дает повод раскрыть рот участникам тех кровавых событий. Депутат Парубий, нужно напомнить, был так называемым комендантом Майдана. А вот еще один персонаж. Петр Порошенко купил телеканал "Прямой", чтобы, по собственному признанию, доносить правду, отстаивать свободу слова на Украине. И никакой Зеленский, по мысли Порошенко, не сможет закрыть его средство массовой информации.

"Владимир Александрович, на Совете национальной безопасности и обороны вы можете ввести санкции против "террориста" Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Тщательно по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо. Я буду делать все, чтобы защитить свободу слова", - заявил Порошенко.

В офисе президента Зеленского ответили Порошенко, что он себе льстит. Его фамилия на Совете национальной безопасности не упоминалась, вопрос о санкциях против телеканала "Прямой" не поднимался. Другие же телеканалы были закрыты "из-за доказательств финансирования со стороны государства-агрессора". Свобода, за которую семь лет назад стоял Майдан, в действии.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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