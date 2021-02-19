По всему черноморскому побережью объявлено штормовое предупреждение

Непогода обрушилась на юг России

Южные регионы России во власти циклона. В Сочи восемь населённых пунктов остаются без света. В районе Крымского моста за ночь выпала месячная норма осадков. Впервые из-за снегопада там перекрыли проезд для автомобилистов, техника ведёт расчистку. Нелегко приходится и жителям полуострова.

Второй раз за февраль мощный циклон накрыл полуостров. За неделю коммунальщики не успели убрать предыдущие осадки. На утрамбованный и укатанный снег выпал новый. Дороги превратились в каток, покрытый мягкой кашей.

Столица полуострова замерла в пробках. 10 единиц техники и две сотни дворников – словно капля в море – на ситуацию практически не влияют. Чтобы добраться до работы, пассажирам приходится толкать автобусы.

Ни проехать - ни пройти, разве что на санках кататься. Впрочем, есть в Крыму и другая забава – ходить в лес за подснежниками. То, что кажется невыполнимой задачей даже в сказке, здесь становиться реальностью.

Обилию снега обрадовались разве что амурские и бенгальские тигры в парке Тайган. Для них такая погода привычна – практически курорт. На побережье свои развлечения - дорожные. Дрифт по засыпанным серпантинам. А вот на "Тавриде" не разогнаться.

Из-за непогоды этой ночью было перекрыто движение по Крымскому мосту - впервые после открытия. Плохая видимость, снегопад, сильный боковой ветер - машины скопились на подъездах к Керченскому проливу. Спасатели организовали пункты обогрева для застрявших в пробках автомобилистов. Автобусные рейсы задерживаются.

Мощные снегопады обрушились на весь юг России. В Сочи из-за обрывов линий электропередачи без света остались более 13 тысяч человек. В населенные пункты доставили дизель-генераторы для социальных объектов. Оползни разрушили дороги к горным селам.

Закрыт сочинский дендрарий. Пальмы и субтропические растения приходится очищать вручную. Мокрый снег ломает ветки. От большой нагрузки деревья может вырвать прямо с корнем.

Штормовое предупреждение объявлено по всему черноморскому побережью. Ожидаются мокрый снег и сильные порывы ветра. Автомобилистов просят оставаться дома. Но ненадолго. Уже в выходные синоптики обещают возвращение весны на юг России.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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