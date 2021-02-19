Марсоход "Настойчивость" приступил к поиску жизни на Красной планете

Научная миссия у марсохода весьма обширная

"Семь минут ужаса" - так называли специалисты NASA предстоящую посадку на Марс своего нового исследовательского аппарата. Однако операция прошла успешно. Марсоход по имени "Настойчивость" уже передал на Землю первые снимки и приступил к поискам следов жизни на Красной планете.

Марсоход NASA "Настойчивость" и вертолет "Изобретательность Марс" осуществили посадку на поверхность Красной планеты. Путь к ней длился полгода и благополучно завершён.

Ликование, радостные возгласы, поздравления. Планетоход Perseverance успешно преодолел рискованную фазу посадки, именуемую "семь минут ужаса", и завершил процедуру автономного управления на 11 минут раньше запланированного времени.

Научная миссия у этого марсохода - пятого по счету, когда-либо спускавшего свои колеса на Красную планету - солидная. Его задача - поиск следов существования микроорганизмов. Эти научные данные могут изменить представления человечества о происхождении жизни. Начиная с лета, марсоход попытается собрать 30 образцов горных пород и почвы в герметичных пробирках. Для такой работы он полностью укомплектован.

Размером с внедорожник. Весит тонну, оснащен двухметровой роботизированной рукой и даже микрофонами. 6 независимых колес позволяют разворачиваться на месте на 360 градусов.

"Он будет на Марсе всю свою жизнь. Сейчас мы планируем миссию на два с небольшим года. Но эти роботы, как правило, очень надежны", - рассказал исполняющий обязанности администратора NASA Стив Джурчик.

Первый в истории марсианский коптер планируют запустить несколько раз. Сверхзадача - оценить потенциал дронов за пределами Земли. Сразу же после посадки были сделаны фотографии. На чёрно-белом изображении "Настойчивости" из кратера Йезеро в северном полушарии Марса запечатлён марсианский грунт.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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