В Северной Африке запустят производство вакцины "Спутник V"

Договоренности с Россией достиг Алжир

Первую партию "Спутника V" доставили в пятницу в Парагвай. Накануне вакцинация российским препаратом началась в Венесуэле - там в первую очередь прививают медиков. А с сегодняшнего дня - в Аргентине, где первые дозы получают пожилые люди старше 70 лет.

Производство российской вакцины будет налажено и в Северной Африке. О соответствующих договорённостях с Москвой объявил президент Алжира, передает "ТВ Центр".

А вот в Соединённых Штатах программа вакцинации буксует. Аномальные холода, снегопады и ледяные штормы, которые пришли на большую часть страны, привели к задержкам с доставкой препаратов.

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