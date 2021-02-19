ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье открылась выставка об истории Российского Красного Креста

11:55
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Она проходит в усадьбе Знаменское-Губайлово

Награды за верность долгу, походные хирургические наборы военных врачей, личные вещи августейших особ. История общин милосердия и благотворительности дореволюционной России оживает в стенах подмосковной усадьбы Знаменское-Губайлово.

Этой элегантной фарфоровой чашкой для микстур пользовались сестры милосердия Российского общества Красного Креста в конце 19 века. Сотни экспонатов хранят истории о непростых буднях тех, кто оказывал помощь больным и нуждающимся. Инициатором создания российского Красного креста стал император Александр II. Позже к этой работе подключился и его пятый сын - Сергей Александрович.

​"Именно на плечи великого князя Сергея Александровича и его супруги великой княгини Елизаветы Федоровны легли основные труды по устройству складов. По обучению сестер милосердия и подготовке их во фронтовых действиях. К участию в помощи населению во время стихийных бедствий. Российское общество Красного креста взяло на себя, как бы мы сейчас сказали, функции МЧС", - рассказала председатель Наблюдательного Совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.   

​Помогали и во время наводнений, и во время засухи, и при пожарах. Которые тогда были серьезной проблемой. Среди экспонатов и редкие кадры кинохроники. В начале прошлого века пожарные часто получали страшные ожоги. На выставке можно увидеть и каску из латуни, и рабочие инструменты. А вот такими редкими находками организаторы выставки особенно гордятся.

​"В мои руки попали ленты, которыми украшались, по всей видимости, рождественские подарки. Кому: в первую очередь, тем офицерам, которые излечивались в Царскосельском лазарете. Где государыня императрица и две старшие дочери - Ольга и Татьяна - служили медицинскими сестрами", - рассказал художник-реставратор Александр Ренжин.

​Эти ленты сохранились чудом. В советское время их уничтожали. Собрание кокард Красного креста - у каждого свои: у военных врачей, фельдшеров и сестер милосердия.

​Еще одна редкость - хирургический походный набор 1860-х годов, который раскладывается, как школьный пенал. И, по всей видимости, эти инструменты были свидетелями страшных событий.

Со временем вся эта экспозиция переедет в историческое здание Лазарета в селе Ильинском, сейчас там идут реставрационные работы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
Выставка об истории Российского Красного Креста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.