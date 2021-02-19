В Подмосковье открылась выставка об истории Российского Красного Креста

Она проходит в усадьбе Знаменское-Губайлово

Награды за верность долгу, походные хирургические наборы военных врачей, личные вещи августейших особ. История общин милосердия и благотворительности дореволюционной России оживает в стенах подмосковной усадьбы Знаменское-Губайлово.

Этой элегантной фарфоровой чашкой для микстур пользовались сестры милосердия Российского общества Красного Креста в конце 19 века. Сотни экспонатов хранят истории о непростых буднях тех, кто оказывал помощь больным и нуждающимся. Инициатором создания российского Красного креста стал император Александр II. Позже к этой работе подключился и его пятый сын - Сергей Александрович.

​"Именно на плечи великого князя Сергея Александровича и его супруги великой княгини Елизаветы Федоровны легли основные труды по устройству складов. По обучению сестер милосердия и подготовке их во фронтовых действиях. К участию в помощи населению во время стихийных бедствий. Российское общество Красного креста взяло на себя, как бы мы сейчас сказали, функции МЧС", - рассказала председатель Наблюдательного Совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

​Помогали и во время наводнений, и во время засухи, и при пожарах. Которые тогда были серьезной проблемой. Среди экспонатов и редкие кадры кинохроники. В начале прошлого века пожарные часто получали страшные ожоги. На выставке можно увидеть и каску из латуни, и рабочие инструменты. А вот такими редкими находками организаторы выставки особенно гордятся.

​"В мои руки попали ленты, которыми украшались, по всей видимости, рождественские подарки. Кому: в первую очередь, тем офицерам, которые излечивались в Царскосельском лазарете. Где государыня императрица и две старшие дочери - Ольга и Татьяна - служили медицинскими сестрами", - рассказал художник-реставратор Александр Ренжин.

​Эти ленты сохранились чудом. В советское время их уничтожали. Собрание кокард Красного креста - у каждого свои: у военных врачей, фельдшеров и сестер милосердия.

​Еще одна редкость - хирургический походный набор 1860-х годов, который раскладывается, как школьный пенал. И, по всей видимости, эти инструменты были свидетелями страшных событий.

Со временем вся эта экспозиция переедет в историческое здание Лазарета в селе Ильинском, сейчас там идут реставрационные работы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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