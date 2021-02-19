Земфира выпустила мрачный клип про дворецкого из мобильной игры

Песню уже назвали гимном одиночества

Певица Земфира впервые за многие годы выпустила клип на новую песню "Остин". Главным героем анимационного видео стал дворецкий из популярной игры Homescapes.

Клип появился ровно в полночь 19 февраля на ютуб-канале певицы. В песне Земфира признается, что "очень нервная и всегда на грани, боится сорваться и лопнуть от злости". После чего заявляет о ненависти к Остину. В клипе дворецкий бродит по разваливающемуся дворцу, теряет любимую, его имущество распродают на аукционе, а сам дом в итоге сжигают. Однако в конце оказывается, что все это – лишь страшный сон.

В комментарии изданию Meduza Земфира призналась, что давно играет в разные "незлобивые, комфортные и успокаивающие игрушки", которые действуют на нее, "как таблетка".

"Другое дело — история Остина. Он правда раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь", - заявила певица.

Мнение поклонников о новой работе Земфиры разделились. Ряд критиков назвали показанную историю Остина метафорой изоляции и одиночества.

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