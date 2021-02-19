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Овечкин вошел в число лучших ассистентов в истории НХЛ

10:04
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Важную передачу российский форвард "Вашингтона" сделал в игре с "Баффало"

Александр Овечкин вошел в число ста лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги. Этот список возглавляет легендарный канадец Уэйн Гретцки, который за свою карьеру в НХЛ сделал 1963 голевых передачи.
Овечкин и другие российские хоккеисты "Вашингтон кэпиталз" отстранены от игр НХЛ

Важную, 581-ю голевую передачу в карьере, российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" сделал в игре против "Баффало Сейбрс". Матч прошел в ночь на 19 февраля, и завершился со счетом 3:1 в пользу команды "Александра Великого", передает "Матч ТВ".

Сейчас Овечкин занимает сотое место в рейтинге. На строчку выше – форвард из Канады Пол Кария, у него на шесть очков больше, чем у россиянина. Александр Овечкин – воспитанник московского "Динамо", выступает в НХЛ с 2005 года. В 2018 году с "Вашингтон Кэпиталз" завоевал Кубок Стэнли.

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