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С какого возраста нужно обучать детей обращаться с финансами

11:22
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Карманные деньги можно давать даже шестилетнему ребенку

Детей следует начинать учить обращаться с деньгами с раннего возраста. При этом управлять собственным инвестиционным портфелем они могут уже с подростковых лет, но при условии контроля со стороны взрослых, считает исполнительный директор швейцарской Ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей.

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"Формировать инвестиционный портфель можно с подросткового возраста. Важно, чтобы это четко регулировалось с момента, когда ребенок получает доступ к счету, и родители могли бы распоряжаться портфелем", - заявил эксперт.

По его словам, начинать учить ребенка распоряжаться финансами нужно с карманных денег. В шестилетнем возрасте это может быть небольшая сумма (150-250 рублей в неделю), а с возрастом ее можно постепенно увеличивать.

При этом со временем стоит позволить ребенку делать самостоятельные покупки из карманных денег. Например, выбирать для себя предметы одежды. По мнению специалиста, это научит независимости и ответственному обращению с финансами, передает РИА Новости.  

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