Движение по Крымскому мосту частично возобновилось

Автобусы пока не ходят

Частично возобновилось движение по Крымскому мосту, перекрытое ранее из-за непогоды. Автомобили медленно движутся в сторону Кубани, в сторону полуострова сохраняется километровый затор.

"Движение автомобилей в направлении Керчь - Краснодар частично восстановлено, замедлено. В направлении Краснодар - Керчь образовался затор длиной около 1 км при участии более 200 автомобилей. Из них 56 - грузовых, 128 - легковых, 8 - автобусов", - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что автобусы в Республику Крым пока не ходят. Рейсы отправятся, когда возобновится нормальное движение на переправе. Такое решение принято, чтобы избежать большого скопления транспорта на подъездах к мосту.

Для тех, кого непогода застала в пути, в Темрюкском районе организована перехватывающая парковка. Временная стоянка на 300 автомобилей находится в станице Старотитаровской. Пункты обогрева для водителей организованы возле Крымского моста и в поселке Тамань, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"