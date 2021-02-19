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Молодая жена шеф-повара Ивлева рассказала о нападках хейтеров

11:24
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Недавно пара сыграла свадьбу

В День всех влюбленных шеф-повар Константин Ивлев и его молодая возлюбленная Лера Куденкова связали себя узами брака. Радостное событие для девушки омрачают только хейтеры, которые продолжают обвинять ее в разрушении семьи.

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До встречи с Куденковой знаменитый шеф-повар был женат, поэтому многие поклонники Ивлева сразу же окрестили 28-летнюю красавицу разлучницей. Людей также смущает и разница в возрасте молодоженов – муж старше жены на 19 лет. Девушка не скрывает своих чувств к избраннику и терпеливо объясняет критикам, что выбирала мужа не по возрасту, а по общим интересам.

"Я не ощущаю разницу в возрасте. Люди выбирают друг друга по интересам, образу жизни и уровню сознания! Нам очень хорошо вместе. Это главное", - призналась Куденкова в Сети. Она рассказала, что люди часто задают ей личные и неудобные вопросы. "Много комментариев с подвывертом. Людей волнует брачный договор, не боюсь ли я сгореть в аду и хожу ли в церковь. Волнуются люди", - заявила девушка.

Несмотря на критику, молодожены планируют обвенчаться в церкви, передает СтарХит. А во время свадебной церемонии Ивлев красиво признался возлюбленной в своих чувствах. "Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: "Найти свою одну-единственную". Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке", - сказал он в ЗАГСе.

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