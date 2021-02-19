В России выявили еще 13433 заболевших коронавирусом

Выздоровели 18637 человек

В России за минувшие сутки выявили 13433 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4139031.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1972. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1087 человек, в Подмосковье - 687.

Выздоровели за сутки 18637 человек. Скончались 470 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3679949 человек. Общее число умерших достигло 82396.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 108,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 604357 человек.

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