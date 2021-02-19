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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Варвары Зотовой

11:01
  • пятница
  • 19 февраля 2021

У девочки - рак сетчатки обоих глаз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Варвары Зотовой.

У девочки - рак сетчатки обоих глаз. Варя прошла два курса общей химиотерапии и семь - селективной интраартериальной - это когда препарат вводится непосредственно в опухоль. В левом глазу - поражение третьей стадии, болезнь удалось остановить, но глаз не видит. В правом - пошли осложнения и стоит вопрос о его удалении. Но пока не поражен зрительный нерв и нет метастазов, остаются шансы сохранить девочке зрение. Помочь готовы в офтальмологической клинике в Швейцарии. Варвару там уже ждут, ехать нужно немедленно, но стоит лечение больше шести миллионов рублей.

Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр". Слова благодарности от мамы:

"Выражаем вам огромную признательность и благодарность за то, что вы пришли к нам на помощь в нашем горе. Благодаря всем вам мы смогли закрыть счет, и теперь у нашей семьи появился шанс увидеть Варюшку здоровой и самостоятельно познающей этот мир не только на ощупь, но и во всех его красках. Впереди нас ждет сложное и долгое лечение, но зная, что на свете есть столько неравнодушных сердец, мы тоже становимся сильнее и обретаем уверенность в завтрашнем дне!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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