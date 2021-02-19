Названы российские города с лучшими зарплатами

Москва – на первом месте

Работу с лучшей зарплатой, с точки зрения россиян, можно найти в Москве и Санкт-Петербурге. Таковы данные опроса, проведенного сервисом "Работа.ру". Самую высокую зарплату респонденты рассчитывают найти в столицах, немного отстают от них другие крупные города России.

О том, что лучшую зарплату в их сфере детальности возможно получить лишь в столице, заявили 86% опрошенных. Санкт-Петербург оказался на втором месте – ему отдали предпочтение 29% респондентов. По их мнению, лучшие зарплаты в Северной столице можно получить в сфере образования (около 77 тысяч рублей) и в сфере транспорта и логистики (102 тысячи рублей).

На хорошие зарплаты в Новосибирске рассчитывают 7% опрошенных. По их мнению, там можно получать около 110 тысяч рублей в месяц за работу в банковской, финансовой и инвестиционной сферах. Замыкают пятерку лидеров Екатеринбург и Казань.

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