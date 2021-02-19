Неудачный брак и переезд в Израиль: как живет бывшая жена Баскова

Светлана Шпигель подарила певцу сына, но запретила видеться с ребенком

В жизни Николая Баскова было несколько продолжительных романов, близящихся к свадьбе, однако женился "золотой голос России" всего один раз. Избранницей певца стала Светлана Шпигель, однако сейчас о ее жизни мало известно. Телеканал "ТВ Центр" решил узнать, как сложилась судьба первой и единственной супруги Баскова.

Светлану и Николая познакомил отец девушки Борис Шпигель, который стал первым продюсером исполнителя. Между молодыми людьми сразу же вспыхнули чувства, и уже в 2001 году влюбленные сыграли пышную свадьбу. С рождением ребенка не спешили – Басков усиленно занялся карьерой, а Шпигель посвятила себя учебе в МГУ на юрфаке и саморазвитию.

Сын у пары родился только в 2006 году, мальчика назвали Бронислав Басков-Шпигель. Однако к тому времени отношения в паре стали ухудшаться. Немалую роль в этом сыграли частые гастроли отца семейства. В результате Светлана приняла решение развестись, и в 2007 году семья окончательно распалась. При этом истинную причину расставания никто из супругов так и не озвучил. Друзьями в привычном понимании остаться теперь уже бывшим влюбленным так и не удалось. После развода Светлана запретила Баскову видеться с сыном, а мальчик остался лишь с фамилией матери.

Вскоре после расставания с Басковым Шпигель встретила свою новую любовь – украинского бизнесмена Вячеслава Соболева. В 2011 году они сыграли пышную свадьбу в "Метрополе", а на праздник пригласили влиятельных политиков и звезд шоу-бизнеса. В качестве ведущих мероприятия выступили Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Спустя год после свадьбы Светлана родила супругу дочь Нину. Да и с первым ребенком жены Соболев нашел общий язык и даже усыновил мальчика. Но и в этот раз семейная идиллия оказалась недолгой. В 2014 году супруги официально развелись, бизнесмен отказался от детей, а заодно и от всех связей с Россией, и завел новую семью.

Светлана же после развода вместе с детьми переехала жить в Израиль. Сейчас она живет на две страны, а подробности своей личной жизни и жизни детей тщательно скрывает от общественности.

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