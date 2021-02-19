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Россияне могут получить скидку, если отправятся на отдых всей семьей

11:35
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Предложение подготовили в Минпросвещения

Отдыхать всей семьей станет выгоднее. Министерство просвещения России предложило ввести меры поддержки для российских семей, которые решат отправиться на курорт всем составом. Как заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Наталия Наумова, скидка может быть в форме налогового вычета.
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"В рамках исполнения 69 пункта плана Десятилетия детства мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки", - сообщила Наумова.

Глава департамента добавила, что скидка может распространяться на приобретение семейной путевки или билетов – но только в том случае, если семья планирует выехать на отдых в полном составе. В Общественной палате проходят слушания на тему "Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года", передает ТАСС.

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