Депутат МГД Степан Орлов: Москва целенаправленно работает над повышением инвестиционной привлекательности

Это важный экономический параметр

Москва целенаправленно работает над повышением инвестиционной привлекательности. Об этом заявил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. По его словам, это один из важнейших для современного города экономических параметров.

Орлов полагает, что стабильный приток инвестиций, как внутренних, так и международных, остро необходим открытой экономике современного мегаполиса.

"Инвестиционная привлекательность, обуславливающая конкретный объем входящих инвестиций, во многом зависит от тех факторов, которые невозможно изменить: это географическое положение и климат. Но есть и ряд иных важных факторов, которые могут меняться: наличие инфраструктуры для инвестиций, стабильность на государственном и региональном уровне, механизмы поддержки и преференций для инвесторов. И обеспечить оптимальный бизнес-климат - прямая задача всех ветвей городской власти", - сказал он, добавив, что приток инвестиций в экономику Москвы в 2020 году оказался на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019го.

Общая сумма инвестиций в основной капитал за первые три квартала 2020 года составила 1,9 триллиона рублей. - то есть 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около 50% прямых иностранных инвестиций России. Это стало возможным благодаря созданию в Москве работающей инфраструктуры, развитию особых экономических зон, появлению специализированных правовых механизмов.

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