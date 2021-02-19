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Бабушка из России спасла американскую семью от замерзания

12:11
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Россиянка помогла внукам пережить снежный шторм

Американской семье повезло с визитом бабушки из России. Приехавшая погостить к внукам в Техас россиянка спасла семью от замерзания во время снежного шторма и отключения электричества.
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Сразу несколько американских штатов в эти дни накрыли мороз, снег и сильные ветры. Более трех миллионов жителей США остались без электричества – больше всего в Техасе.

"Воду слили вовремя — система отопления не перемерзла… Большинство не знает, что воду нужно было сливать", — рассказала русская бабушка Лилия телеканалу "360".

Семью дочери, по словам Лилии, спасло наличие теплой одежды для походов в горы. Кроме того, бабушка вязала родным теплые свитера. Лилия призналась, что спас близких только ее опыт жизни в России.

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