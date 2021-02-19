В Приморье тигрята устроили игры с фотоловушкой (видео)

Фотоловушка практически не пострадала

Уникальные видеокадры публикуют учёные национального парка "Земля леопарда" в Приморье. Котята краснокнижного амурского тигра устроили краш-тест фотоловушке. Они таскали и переворачивали камеру, пока игрушка не надоела, передает "ТВ Центр".

Как отмечают специалисты, детенышам не больше 9 месяцев. В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать окружающий мир. Правда, подобные посягательства животных на госимущество случаются редко. Вот и сейчас фотоловушка сильно не пострадала и найдена в пяти метрах от дерева, на котором была установлена.

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