Большой театр эвакуировали из-за срабатывания системы пожаротушения

Тревога оказалось ложной

Около 800 человек эвакуировали из Большого театра после срабатывания системы пожаротушения. Они покинули здание самостоятельно еще до приезда пожарных.

Сообщение о задымлении в Большом театре поступило в пятницу днем. Прибывшие на место пожарные не обнаружили признаков пожара, пишет РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.

Как сообщила агентству пресс-аташе театра Катерина Новикова, в здании неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было. Сейчас пожарные выясняют, из-за чего это произошло.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"