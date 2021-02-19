ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Большой театр эвакуировали из-за срабатывания системы пожаротушения

12:22
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Тревога оказалось ложной

Около 800 человек эвакуировали из Большого театра после срабатывания системы пожаротушения. Они покинули здание самостоятельно еще до приезда пожарных.

Сообщение о задымлении в Большом театре поступило в пятницу днем. Прибывшие на место пожарные не обнаружили признаков пожара, пишет РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.

Как сообщила агентству пресс-аташе театра Катерина Новикова, в здании неожиданно сработала система пожаротушения, причин для этого не было. Сейчас пожарные выясняют, из-за чего это произошло.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожарные возле Большого театра
Пожарные возле Большого театра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.