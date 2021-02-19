Чиханчин рассказал Путину о махинациях с бюджетными деньгами

Механизм контроля за расходованием средств работает эффективно

Росфинмониторинг в минувшем году провел более пяти тысяч расследований по антикоррупционной деятельности, свыше 20 миллиардов рублей возвращено в бюджет, возбуждено около тысячи уголовных дел.

О результатах работы Владимиру Путину в пятницу доложил глава ведомства Юрий Чиханчин. По его словам, механизм контроля за расходованием бюджетных средств функционирует эффективно. Создано казначейское и антимонопольное сопровождение, а также денежно-кредитное сопровождение таможенной и налоговой служб, передает "ТВ Центр".

В зоне особого внимания - национальные проекты - дороги, образование, здравоохранение, где велики коррупционные риски. Введена также система контроля за гособоронзаказом. В результате число подозрительных операций в этой сфере сократилось в три раза. Активно ведомство мониторит ситуацию в различных отраслях, в частности, в лесном хозяйстве.

Путин: Один из способов – дробление контрактов, да? С последующим выводом.

Чиханчин: Да, то есть они начали дробить большие контракты на мелкие контракты, и здесь создаются условия, когда очень сложно их контролировать. Сейчас с ФСБ работаем плотно. Что касается лесной отрасли. Последние два года ситуация стала меняться, с позиции правоохранительных органов активизировалась работа. Совместно с ФСБ, с МВД, прокуратурой, Следственным комитетом такая работа ведется, особенно активизировалась после проведения Госсовета, посвященного лесной промышленности.

Путин: Не зря поработали.

Чиханчин: Наиболее активно работает Сибирь под контролем полпреда, особенно Красноярский край. Возбуждены уголовные дела в Томской области, Иркутской области, в том числе и коррупционного характера. Дальний Восток и Урал – здесь дела пошли по контрабанде леса. С Северо-Западом сейчас работаем по выявлению бенефициаров-иностранцев, которые участвуют в этих теневых схемах.

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