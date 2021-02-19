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Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

14:46
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Премию получили 27 человек

В преддверии Дня защитника Отечества Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2020 года в области обеспечения безопасности. Торжественная церемония состоялась в Белом зале мэрии, сообщает "ТВ Центр".
Собянин отметил слаженную работу полиции во время пандемии

Награды удостоены 27 человек. По традиции, её вручают за создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила повысить уровень безопасности столицы. Мэр отметил: правительство и дальше будет поддерживать правоохранительные органы в улучшении материальной базы и в области социальной помощи. Он поблагодарил присутствующих за работу и поздравил с приближающимся праздником.

"С большим удовольствием поздравляю вас - победителей премии города Москвы в области обеспечения безопасности. Место подвигу есть всегда и в мирное время. Задачи, которые стоят перед органами безопасности, правоохранительными органами - сложные, важные и, конечно, очень необходимые для горожан. Хотел поблагодарить вас персонально за те достижения, которые вы достигли на своей службе своим профессионализмом, умением, отношением к делу, к городу, к горожанам и, конечно, к нашей стране", - заявил Собянин.

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