В Черемушках открылось отделение выездной паллиативной помощи

Сейчас в столице действует 16 таких выездных служб

В Москве открылось ещё одно отделение выездной паллиативной помощи. Теперь в районе Черёмушки. Большинству неизлечимо больных пациентов госпитализация не нужна, им лучше провести отпущенное время в родных стенах, рядом с близкими. А врач или медсестра приедут сами, причём по индивидуальному графику, и окажут всю необходимую поддержку на дому.

Символическая красная лента перерезана. Эта выездная служба Центра паллиативной помощи будет обслуживать несколько районов на юго-западе Москвы. Эти люди помогают, когда все виды лечения уже исчерпаны. Когда основное заболевание победить невозможно, но качество жизни необходимо поддерживать.

"Наши специалисты выездной службы оказывают помощь онкологическим и неонкологическим больным с прогрессирующим хроническим заболеванием, у которых есть выраженный неврологический дефицит, пациентам с последствиями тяжелых травм, пациентам с далеко зашедшими стадиями Альцгеймера, Паркинсона", - рассказала главный врач Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Кравченко.

Новая выездная служба базируется в филиале поликлиники №22, в штате - врачи, медсестры и социальные работники - всего около 20 специалистов. Заведующий здесь должность не административная, Роман Вдовин сам ездит на вызовы. В его медицинской сумке, кроме стандартного набора медикаментов, сильнодействующие средства, которые помогут быстро снять боль. А при необходимости, пациентам готовы привезти дополнительные приспособления - трости, ходунки и матрасы от пролежней.

Суть паллиативной медицины в том, чтобы избавить от боли и одиночества. Ведь часто пациентов "лечит" даже слово и улыбка, а поддержка требуется и их близким. Специалисты выездной службы учат родственников тонкостям ухода и помогают принять непростую ситуацию. К пациентам приезжают по индивидуальному графику.

Специалисты выездной службы работают ежедневно по 12 часов - с 8 утра до 8 вечера. На случай экстренных ситуаций при Центре паллиативной помощи дежурит специальная бригада. Сейчас в Москве действует 16 таких выездных служб, они охватывают все районы Москвы. На дому наблюдаются более 25 000 пациентов.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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