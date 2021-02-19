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Транзит тяжелых грузовиков с 20 по 22 февраля перенаправят на ЦКАД

15:11
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Речь идет о фурах весом более 12 тонн

Информация для водителей фур. На ближайшие два дня, 20 и 21 февраля, транзит грузовиков свыше 12 тонн будет переведен с МКАД и других магистралей на Центральную кольцевую автодорогу.

Это связано с тем, что в выходные ожидается сильный снегопад и такое решение поможет разгрузить транспортные потоки Москвы и Подмосковья. Подобную практику планируется применять и в дальнейшем. Что же касается грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск, то для них ничего не изменится.

Проверить разрешение на въезд можно через Единый транспортный портал или по телефону контакт-центра – 3210.

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