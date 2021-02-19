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Лжекоммунальщики обманули московских пенсионеров на 2 млн рублей

15:16
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Арестованы четыре человека

Московские полицейские задержали лжекоммунальщиков, которые обманули пенсионеров на два миллиона рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Почти год преступники ходили по квартирам и убеждали пожилых хозяев в необходимости заменить трубы, сантехнику или счётчики. Составляли поддельные договоры, и даже проводили какие-то работы. Вот только качество их было крайнее низким, а цены завышены в несколько раз.

Уже известно как минимум об 11 пострадавших, самому старшему из которых 97 лет. Арестованы 4 человека, им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество".

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