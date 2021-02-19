Музыка в оранжерее и выставка Трубецкого: афиша на выходные в Москве

Где с пользой провести время?

Прогнать вирус, послушать музыку в оранжерее, побывать на премьере - в Москве в эти выходные скучно не будет. Любители изящного точно не пройдут мимо уникальной выставки Паоло Трубецкого. А те, кто, испугавшись мороза, останется дома, тоже ничего не потеряют - если останутся на нашем канале.

Среди снегов и морозов, в самом сердце столицы открылась согревающая выставка. "Изыди, вирус окаянный" - это 110 оздоравливающих работ Васи Ложкина. Его суровые бабушки и коты-философы коротко и ёмко объясняют суть происходящего. Почему сейчас плохо спится, а людей нужно любить лишь издалека? Новыми свои работы автор просит не называть.

"Смотря что считать новым. Мы живем в 21 веке, когда очень всё быстрое. Поэтому если что-то было сделано неделю назад, оно, в принципе, уже старое", - говорит он.

На этом фоне выставка в музее "Собрание" выглядит, как современный взгляд из очень глубокого прошлого. Даже не верится, что автор этих работ родился полтора века назад. Они настолько импульсивные, смелые, живые. Не зря Паоло Трубецкого называют одним из первых скульпторов-импрессионистов.

Он жил взахлёб. Сын князя Трубецкого, родившийся в Италии, почти не говорил по-русски. Но именно ему заказали памятник императору Александру III. Не читал книг, но был любимцем Льва Толстого. Его завистливо называли дилетантом, а в это время ему позировали Карузо и Роден. Не человек – загадка. Разгадать её помогут и эта выставка – из собрания Давида и Михаила Якобашвили - и специальный кинопоказ в "Иллюзионе".

А если столь тонкую скульптуру переложить на язык музыки, получится живой концерт. В оранжерее. Оранжерея на ВДНХ приглашает окунуться в мир реальных исполнителей и фантастических ощущений. Сегодня вечером – мелодии из солнечной Грузии. А завтра – "Викинги OST". Брутальные, загадочные. Но всё-таки – близкие.

Немецкие мальчики сначала стеснялись, а потом влюбились, подросли и пошли на войну. Зачем? Ради чего убивали других, погибали сами? Театр "Сатирикон" представляет пронзительный спектакль по повести Евгения Водолазкина "Близкие друзья".

Худрук "Сатирикона" Константин Райкин не скрывает эмоций. Спектакль создавали его ученики. Привести в чувства особо впечатлительных можно, окунув их с головой в остросюжетное кино. 23 февраля на нашем канале премьера - история о том, к каким катастрофическим результатам могут привести поиски хозяина потерявшейся кошки. И что в экстремальной ситуации делать людям с отзывчивой душой.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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