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Тысячи тюльпанов расцветут в "Аптекарском огороде"

15:23
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Процесс "ускорили" специалисты

До конца календарной зимы ещё неделя, март нам обещают морозный, но в "Аптекарском огороде" уже репетируют весну. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, подснежники, ландыши - тысячи цветов готовятся открыть бутоны. Почти на 2 месяца раньше срока, чтобы поднять москвичам настроение в затянувшиеся холода.

Пока видны, в основном, зелёные стебли, но уже завтра сад покроется роскошным ковром самых разных оттенков и наполнится фантастическими ароматами. Расцвести растениям в определенный день помогают специалисты.

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