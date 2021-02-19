Тысячи тюльпанов расцветут в "Аптекарском огороде"

Процесс "ускорили" специалисты

До конца календарной зимы ещё неделя, март нам обещают морозный, но в "Аптекарском огороде" уже репетируют весну. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, подснежники, ландыши - тысячи цветов готовятся открыть бутоны. Почти на 2 месяца раньше срока, чтобы поднять москвичам настроение в затянувшиеся холода.

Пока видны, в основном, зелёные стебли, но уже завтра сад покроется роскошным ковром самых разных оттенков и наполнится фантастическими ароматами. Расцвести растениям в определенный день помогают специалисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"