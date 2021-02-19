ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлена официальная песня ЧМ по фигурному катанию с участием Гагариной

12:48
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Партнером Полины выступил швед Сельмерлев

Официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года уже можно прослушать на стриминговых платформах в интернете. Композицию Circles and Squares исполнили российская певица Полина Гагарина и швед Монс Сельмерлев.
Музыка, театр и фигурное катание: как провести выходные в Москве

Сельмерлев и Гагарина выступали на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2015 году. Швед тогда занял первое место, россиянка – второе. Артисты выступят с официальной композицией ЧМ-2021 на гала-концерте 28 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года. Премьера клипа на песню Circles and Squares состоится в конце февраля, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полина Гагарина
Полина Гагарина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.