Представлена официальная песня ЧМ по фигурному катанию с участием Гагариной

Партнером Полины выступил швед Сельмерлев

Официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года уже можно прослушать на стриминговых платформах в интернете. Композицию Circles and Squares исполнили российская певица Полина Гагарина и швед Монс Сельмерлев.

Сельмерлев и Гагарина выступали на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2015 году. Швед тогда занял первое место, россиянка – второе. Артисты выступят с официальной композицией ЧМ-2021 на гала-концерте 28 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года. Премьера клипа на песню Circles and Squares состоится в конце февраля, сообщает РИА Новости.

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