Разрыв кишечника и летальный исход: названы продукты, которыми нельзя злоупотреблять

Переедание может привести к серьезным последствиям

Некоторые овощи и фрукты в большом количестве могут привести к разрыву кишечника, предупредила диетолог Елена Соломатина. Она рассказала, какими продуктами не стоит "увлекаться".

Специалист заявила, что продукты с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон становятся причиной возникновения в желудке безоаров – инородных тел из неперевариваемых частиц. При большом их скоплении кишечник может значительно увеличиться в размерах и даже разорваться.

"К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн", - объяснила Соломатина.

По ее словам, кишечник попросту не способен протолкнуть безоары, на которые наматываются другие частицы пищи. В некоторых случаях решить проблему можно только хирургическим путем. Соломатина подчеркнула, что переедание может приводить и к другим серьезным последствиям вплоть до смерти, передает Москва24.

"С подобной проблемой к врачам недавно обратилась 45-летняя москвичка, у которой из-за объедания хурмой диаметр кишечника увеличился с 3-6 до 24 сантиметров. Выяснилось, что за пять дней до госпитализации она съела полтора килограмма этого фрукта. Такой рацион спровоцировал у женщины острую кишечную непроходимость", - сказала врач.

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