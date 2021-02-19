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В Кремле оценили высадку американского аппарата на Марс

13:07
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Но призвали не забывать о российской амбициозной космической программе

Достоянием человечества назвал достижения, подобные посадке на Марс американского исследовательского аппарата, пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле успехи США в космосе, конечно же, приветствуют. И рассматривают это как пример хорошей конкуренции, подстегивающей российскую космическую программу.
Ровер Perseverance прибыл на Марс и прислал первые снимки

"Еще раз повторяю: любой успех, конечно, достоин, чтобы его приветствовать. Но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать", - подчеркнул Песков.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. 18 февраля 2021-го аппарат совершил посадку в районе катера Езеро на Красной планете. Главная задача экспедиции – забор образцов марсианского грунта, передает РИА Новости.

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