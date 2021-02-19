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Депутат МГД Метлина выразила обеспокоенность ростом детского травматизма при катании на ватрушках

13:39
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Она призвала относиться к тюбингу как к экстремальному спорту

Катание на ватрушках часто становится причиной детского травматизма, заявила член комиссии по безопасности и молодежной политике Наталия Метлина. Она призвала к усилению мер безопасности и оперативному реагированию по данному вопросу.

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"Проверка надзорным органом начата, требуется незамедлительное реагирование на те трагедии, которые происходят в Москве. Теплая снежная зима вместе с тем, что в связи с пандемией ограничена работа многих привычных детских развлекательных центров, привела к росту популярности зимних забав. Среди них катание на тюбингах, ватрушках — самое опасное. "Ватрушки" обманчиво безопасны, эта конструкция только кажется мягкой. Но она, в отличие от санок и ледянок, развивает огромную скорость без какой-то возможности управлять ее траекторией, притормозить. Травмы у детей тяжелейшие, и в связи с этим нужно рассматривать это как экстремальный вид спорта", - считает парламентарий.

Она отметила, что, в связи с поручением прокурора Москвы, в столице проводятся проверки исполнения федерального законодательства в оборудованных местах для зимних видов спорта и отдыха, их соответствия требованиям безопасности, правилам установки и расположения. Также внимание будет уделено состоянию конструкций и визуальной информации о правилах или запрете катания.

По словам Метлиной, трагедии случаются во всех районах Москвы. "Печальные новости приходят со всех районов столицы. На Северо-Западе Москвы уже погиб ребенок, в Отрадном восьмилетний мальчик получил серьезные повреждения, в Бутово  подросток, которого катали на тюбинге, привязав его к машине, до сих пор в тяжелом состоянии. Это невозможно дальше игнорировать. И надзорные органы, и родители должны отреагировать, нам нужны эффективные, оперативные меры по обеспечению безопасности детей", - подчеркнула депутат.

Метлина объяснила, что кататься на тюбинге можно лишь на специально оборудованных горках с ограничителями и улавливающими сетками.

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