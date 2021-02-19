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Эксперты отметили избыточные закупки вакцин от COVID-19 развитыми странами

13:38
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Они должны поделиться с другими

Развитые страны закупают вакцин от коронавируса больше, чем им необходимо для вакцинации всего населения. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

В настоящее время США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже закупили более 3 миллиардов доз вакцины. Это более чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации населения этих стран.

В ONE Campaign считают, что США и Великобритания должны поделиться лишней вакциной, поскольку миллиарды людей могут остаться без необходимой защиты. В итоге это лишь продлит пандемию.

Ранее в ВОЗ предложили распределять вакцину от коронавируса через программу COVAX. Это позволит обеспечить равный доступ к ней.

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