Эксперты отметили избыточные закупки вакцин от COVID-19 развитыми странами

Они должны поделиться с другими
Развитые страны закупают вакцин от коронавируса больше, чем им необходимо для вакцинации всего населения. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.
В настоящее время США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже закупили более 3 миллиардов доз вакцины. Это более чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации населения этих стран.
В ONE Campaign считают, что США и Великобритания должны поделиться лишней вакциной, поскольку миллиарды людей могут остаться без необходимой защиты. В итоге это лишь продлит пандемию.
Ранее в ВОЗ предложили распределять вакцину от коронавируса через программу COVAX. Это позволит обеспечить равный доступ к ней.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"