Песков объяснил, почему Путин еще не стал генералом

У президента есть много более приоритетных задач
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин так и не получил звание генерала.
По словам Пескова, глава государства занимается другими вопросами, а потому звание не является приоритетом.
"В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но в то же время это не является сейчас для него приоритетом. Вы знаете, что работает он президентом, очень много дел", - заявил представитель Кремля.
По его словам, президент сосредотачивается на задачах, связанных с ежедневным управлением страной, передает РИА Новости.
При этом Песков не смог ответить, находится ли Путин в запасе или ушел в отставку. "По-моему, он в запасе был", - сказал пресс-секретарь.
Сам же Песков признался, что является старшим лейтенантом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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