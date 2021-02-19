Подписано соглашение об использовании Минском российских портов

Они станут перевалочными пунктами для белорусских нефтепродуктов

Российские порты станут перевалочными пунктами для белорусских нефтепродуктов. Соглашение подписали 19 февраля министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

"Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллиона тонн", - приводит слова главы Минтранса России "Интерфакс".

Ранее Белоруссия переправляла свои нефтепродукты через порты Литвы. Однако Вильнюс после выборов белорусского президента, на которых победил Александр Лукашенко, ввел санкции – в том числе отказался предоставлять свои порты для грузов из соседней страны. Лукашенко пообещал политикам в Вильнюсе, что они еще об этом пожалеют.

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