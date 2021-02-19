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Подписано соглашение об использовании Минском российских портов

13:51
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Они станут перевалочными пунктами для белорусских нефтепродуктов

Российские порты станут перевалочными пунктами для белорусских нефтепродуктов. Соглашение подписали 19 февраля министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.
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"Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллиона тонн", - приводит слова главы Минтранса России "Интерфакс".

Ранее Белоруссия переправляла свои нефтепродукты через порты Литвы. Однако Вильнюс после выборов белорусского президента, на которых победил Александр Лукашенко, ввел санкции – в том числе отказался предоставлять свои порты для грузов из соседней страны. Лукашенко пообещал политикам в Вильнюсе, что они еще об этом пожалеют.

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