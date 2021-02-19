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Доктор Комаровский рекомендовал будущим мамам привиться от COVID-19

14:32
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Он отметил, что лучше сделать это на этапе планирования беременности

Прививка от коронавирусной инфекции не навредит беременным, заверил врач Евгений Комаровский. От отметил, что для будущих мам могут быть вредны вакцины с использованием живых ослабленных вирусов.

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К "опасным" бля беременных препаратам медик отнес вакцины от кори, ветряной оспы, полиомиелита и краснухи.

Комаровский отметил, что основной проблемой при вакцинировании женщин "в положении" на сегодняшний день является отсутствие документального разрешения, поскольку для этого еще не были проведены все полагающиеся исследования. Но, по мнению врача, векторные, пептидные и РНК-вакцины не имеют противопоказаний для беременных.

"Поэтому, с моей точки зрения, вакцинировать беременных можно и нужно (как это уже сделали власти Израиля, получив информацию о тяжелом течении ковида19 у женщин, вынашивающих ребенка), а сделать это на этапе планирования беременности было бы очень мудро", - подчеркнул Комаровский в Instagram.

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