"Неприкрытое хамство": Михалков прокомментировал оскорбление ветерана

Такое поведение - выбранная тактика или истерика, отметил режиссер

Известный режиссёр, актёр и продюсер Никита Михалков дал развернутое телеинтервью, в котором высказался по наиболее острым и актуальным вопросам. Тему беседы во многом определила политическая повестка: протесты, призывы к санкциям, оскорбление исторической памяти, передает "ТВ Центр". Вот как прокомментировал заслуженный артист один из последних примеров - оскорбление ветерана Великой отечественной войны Игната Артёменко.

"Такое неприкрытое хамство может говорить о двух вещах - либо это истерика, во что я мало верю. Либо это выбранная тактика для иностранных дипломатов, для молодежи. Это неприкрытая очень агрессивная интонация, которая, как им кажется, должна позволить стереть любые грани между справедливостью, добром, злом, памятью, уважением и так далее. Это очень осознанно, мы видели, как это делается в ЕС, в ПАСЕ. Мы помним, как нас пытались приравнять к рейху, Сталина - к Гитлеру. Это политика на окончательное истребление и выбивание почвы из-под огромной страны, которая мешает жить западному сообществу", - заявил Михалков.

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