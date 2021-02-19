ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Неприкрытое хамство": Михалков прокомментировал оскорбление ветерана

14:49
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Такое поведение - выбранная тактика или истерика, отметил режиссер

Известный режиссёр, актёр и продюсер Никита Михалков дал развернутое телеинтервью, в котором высказался по наиболее острым и актуальным вопросам. Тему беседы во многом определила политическая повестка: протесты, призывы к санкциям, оскорбление исторической памяти, передает "ТВ Центр". Вот как прокомментировал заслуженный артист один из последних примеров - оскорбление ветерана Великой отечественной войны Игната Артёменко.
РВИО поможет защитить репутацию ветерана Артеменко

"Такое неприкрытое хамство может говорить о двух вещах - либо это истерика, во что я мало верю. Либо это выбранная тактика для иностранных дипломатов, для молодежи. Это неприкрытая очень агрессивная интонация, которая, как им кажется, должна позволить стереть любые грани между справедливостью, добром, злом, памятью, уважением и так далее. Это очень осознанно, мы видели, как это делается в ЕС, в ПАСЕ. Мы помним, как нас пытались приравнять к рейху, Сталина - к Гитлеру. Это политика на окончательное истребление и выбивание почвы из-под огромной страны, которая мешает жить западному сообществу", - заявил Михалков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Никита Михалков
Никита Михалков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.