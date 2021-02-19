Вакцину "Спутник V" одобрили в тридцати странах

Препарат зарегистрировали в Сан-Марино

Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" одобрили в 30 странах. 19 февраля стало известно о решении министерства здравоохранения республики Сан-Марино, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрацию российского препарата провели в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что препарат разработки центра имени Гамалеи широко признан медицинскими специалистами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов. Это подтверждается и недавней публикацией в авторитетном медицинском издании Lancet, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"